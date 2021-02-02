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فن

درة تحتفل بعيد ميلاد سلمى أبو ضيف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة درة صديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت درة صورة تجمعها بسلمى أبو ضيف، وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد سلومي.

وتحتفل الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 27 وقد بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.

شاركت سلمى أبو ضيف في بطولة عدة مسلسلات منها حلاوة الدنيا ولا تطفئ الشمس وطلعت روحي.

ومن المعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.
درة تحتفل بعيد ميلاد سلمى أبو ضيف
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