مدافع الدحيل القطرى: الأهلى فريق كبير.. والمصريون مقاتلون شرسون فى المحافل الدولية

قال المغربي مهدي بن عطية، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، إن الأهلي فريق شرس ويمتلك لاعبوه عقلية قوية، مشيرا إلى أنه يعرف عددا كبيرا من لاعبي فريقه السابق، بايرن ميونيخ الألماني.





وأضاف بن عطية، في تصريحات لموقع "إستاد الدوحة" القطري: "مواجهة بايرن ميونيخ لا شك هي هدفنا، لكننا نصب كامل تركيزنا واهتمامنا حاليا على مواجهة الأهلي، ولدينا الرغبة الكبيرة في الفوز، لكننا في الوقت نفسه نعرف أننا سنواجه فريقًا قويا وشرسًا يملك لاعبين بجودة عالية وعقلية قوية، أعرف عقلية اللاعبين المصريين، وأعرف أنهم مقاتلون، لذلك يجب أن نكون في أتم الاستعداد لتلك المواجهة القوية والصعبة أمامهم، والأهلي فريق كبير فاز بعديد الألقاب في إفريقيا وهذا أمر ليس بالسهل طبعا، لاني أعرف إفريقيا جيدا".





وعن حظوظ فريقه في عبور الأهلي، أوضح ان "كرة القدم ليست حسابات فهي لا تعترف سوى بما يمكن أن يُقدم على أرض الميدان، وفي مباراة واحدة أمام الأهلي كل شيء ممكن، نملك رغبة كبيرة في الفوز والتأهل، وسنكون مستعدين، وحظوظنا بالطبع قائمة بشرط أن نقدم أفضل مستوى ممكن ونكون في الموعد الكبير".



