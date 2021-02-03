قبل امتداد النيران للمناطق المجاورة.. السيطرة على حريق بمحطة وقود في شبرا الخيمة

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إبراهيم الهوارى تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى صابر والنقيب محمد عبد الغنى وتم الدفع بسيارت إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق وتم نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية وغادرها فور استقرار حالته الصحية وتولت النيابة التحقيق.

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