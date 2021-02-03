ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل امتداد النيران للمناطق المجاورة.. السيطرة على حريق بمحطة وقود في شبرا الخيمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى صابر والنقيب محمد عبد الغنى وتم الدفع بسيارت إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق وتم نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية وغادرها فور استقرار حالته الصحية وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على مساحة 200 متر.. السيطرة على حريق شب بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

إصابة سيدتين في حريق شقة بشبرا الخيمة

حبس 4 عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقليوب

السيطرة على حريق شب فى معرض لمنتجات السيارات بشبرا الخيمة

جهود أمنية لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر

ترشيحاتنا

الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

قرار عاجل بسحب حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من الخليج

وفاة عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة متاثرا بفيروس كورونا

2580 جنيهاً.. إيرادات فيلم صابر وراضي خلال 24 ساعة

الحريري يغادر لبنان إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

جرس إنذار في الكويت.. منحنى إصابات كورونا يعاود الارتفاع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر