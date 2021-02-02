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حوادث

التحقيقات : تسرب الغاز وراء وفاة زوجين وطفليهما بالعبور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:42 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه لا يوجد شبهة جنائية بواقعة وفاة زوجين وطفليهما الصغار بالفيلا رقم 9  البوابة الرابعة بجمعية عرابي بمدينة العبور.

وأكد المصدر أن الوفاة بسبب تسرب غاز بمكان الواقعة أسفر عن وفاة الأسرة بأكملها، مشيرا إلى أن النيابة العامة عاينت مكان الحادث، وتم نقل الجثث للمستشفى لحين صدور قرار التصريح بدفنهما. 

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور بوفاة زوجين وطفلين بفيلا رقم 9 بجمعية عرابي بمدينة العبور وتم نقل الجثث للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بحبس أب وممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما في إصابة طفلة بنزيف خلال عملية ختان ، كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها. 

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن. ا" 15عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية. 

وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدي ممرض يبلغ من العمر 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط الأب والممرض مرتكبي الواقعة وأحيلا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفله ن. ا 15 عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية. 

وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان على أيدى ممرض يبلغ من العمر 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها مستشفى قليوب تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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