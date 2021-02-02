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حوادث

حبس أب وممرض في واقعة ختان طفلة وإصابتها بنزيف في القناطر الخيرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:34 م
حبس أب وممرض في واقعة
حبس أب وممرض في واقعة ختان طفلة
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إبراهيم الهوارى
أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بحبس أب وممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما في إصابة طفلة بنزيف خلال عملية ختان.


كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها. 

كان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة ن. ا 15 عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية. 

وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدي ممرض يبلغ من العمر 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الأب والممرض مرتكبي الواقعة وأحيلا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفله ن. ا 15 عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية. 

وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان على أيدى ممرض يبلغ من العمر 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها مستشفى قليوب تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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