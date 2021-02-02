مصرع زوجين وطفليهما داخل مسكنهم بالعبور

لقي زوجان وطفلاهما مصرعهم إثر إصابتهم باختناق داخل مسكنهم الكائن بالفيلا رقم في جمعية عرابي التابعة لمدينة العبور





تم نقل الجثث للمستشفى، وفحص البلاغ لمعرفة أسباب الحادث وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور بوفاة زوجين وطفلين بفيلا رقم 9 بجمعية عرابي بمدينة العبور.





وعلى الفور تم التحفظ على مكان الواقعة ونقل الجثث للمستشفى لمعرفة سبب الحادث وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفله ن. ا 15 عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.





وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان على أيدى ممرض يبلغ من العمر 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها مستشفى قليوب تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





من ناحية أخرى أمرت نيابة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة قها، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وإرسال المواد المخدرة المتحفظ عليها للمعمل الجنائي لفحصها.

وكانت المعلومات السرية قد وردت إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المخدرات بمنطقة قها.





وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من منازلهما وكرا لترويج المخدرات وبعد استصدار إذن النيابة العامة قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة الوكر.





وألقت القبض على المتهمين وهما: "ا. ح ا" 32 سنة عاطل ومقيم بمساكن توشكا دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 600 جرام ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف، و"م. خ س" 27 عاطل ومقيم الحسانية دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.





وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وتحرر محضر بالواقعة.





من جانبه أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع على كوبرى بنها وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى.





تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أعلى كوبري بنها. انتقل رجال المرور وتبين تصادم 4 سيارات ما بين ميكروباص ونقل مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص إصابات متفرقة ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.