ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. غرناطة يتقدم على برشلونة بهدف في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم فريق غرناطة على نظيره برشلونة بهدف للاشيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه كينيدي في الدقيقة 33 بعد خطأ فادح من صامويل أومتيتي في تشتيت الكرة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم غرناطة بهدف نظيف.

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، لمواجهة غرناطة في دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع:سيرجيو روبيرتو - رونالد أراخو - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ميسي - ترينكاو - جريزمان

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الليجا

برشلونة يتقدم علي بيلباو 2-1 في الليجا

قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

ميسي يقود برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ميسي يغيب عن تشكيل برشلونة أمام سوسيداد في نصف نهائي السوبر الإسباني

ترشيحاتنا

صناعة محتوى جنسي لجني الأرباح.. الحبس والغرامة في انتظار أحمد ونهى

استغل سلطته.. حبس ضابط كويتي 3 سنوات بتهمة تهديد مصريين

عودة للوراء.. "الوزراء الكويتي" يتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا لـ سوريا بشأن لقاح كورونا

طموح النجاة من الهبوط.. تامر أمين يعتذر لـ رمضان صبحي على الهواء

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها