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تخفيضات على المواقع الأثرية .. وزارة السياحة توضح جهود الوزارة في تنمية الصعيد

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن جهود تنشيط السياحة في الصعيد بدأت منذ شهر يونيو، وهي بداية لدمج السياحة الثقافية والترفيهية معا، بالإضافة إلى تشجيع زيارة المناطق السياحية في الصعيد في الصيف أيضا.

وأكملت: "قدمنا الكثير من الحوافز أهمها التخفيضات على المواقع السياحية والأثرية في الصعيد، معقبة: مبادرة شتي في مصر تشمل كافة المدن السياحية وعلى رأسها مدن الصعيد".

وتابعت "بهجت" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، هناك العديد من التخفيضات سواء على أسعار تذاكر الطيران الداخلي أو على المزارات السياحية والمتاحف بنسبة 50%، بالإضافة إلى الأفلام الثقافية التي تعمل على جذب الجمهور.

وفيما يخص جهود الدولة لتنشيط السياحة في الصعيد، أوضحت: يتم تقديم مجموعة من الأعمال لجذب السائحين، منها مشروع إعادة اكتشاف الآثار وتطوير كورنيش النيل وتطوير معبد إسنا وتطوير الممشى السياحي.

وأوضحت: سيكون هناك مشروعات أخرى لتطوير السياحة في محافظة المنيا قريبا، مشيرة إلى أن أرقام السياحة الداخلية في تحسن مؤخرا.
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