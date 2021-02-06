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حوادث

استقرار الحركة المرورية على الطرق الصحراوية والرئيسية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تشهد الطرق الصحراوية والرئيسية، استقرارًا تامًّا فى الحالة المرورية منذ الساعات الأولى اليوم، السبت.

وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري ومحاور الحركة الرئيسية، ومنها محور 26 يوليو، ومحور روض الفرج، وكوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو.

فيما رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة، حالة الطوارئ لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

ووجهت الإدارة العامة للمرور رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

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