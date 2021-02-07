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توك شو

أحمد عبد العزيز: قابلت أسيرا مصريا قبل مشهد المال والبنون

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:18 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
تحدث الفنان أحمد عبد العزيز عن ذكرياته مع مسلسل المال والبنون وأصعب المشاهد التى مثلها خلال المسلسل متقمص شخصية "عباس الضو".


وأوضح "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس "المُذاع على فضائية "الحياة" ، أن أصعب المشاهد التى مثلها هو مشهد "الأسر" عقب نكسة 67، مشيرا إلى أنه قبل تمثيل المشهد بيوم واحد قابل أحد الذين أسرتهم إسرائيل من المصريين فى حرب 67.

وتحدث أحمد عبد العزيز عن الفنان القدير رشوان توفيق قائلا:" بعتبره أبويا الروحى".

وعن العمل مع المخرج مجدى أبو عميرة قال عبد العزيز، قال:" فيه كيميا بينا مش فاهمها بحب الشغل معاه وبكون مرتاح ومنطلق".
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