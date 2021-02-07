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فن

شاهد.. باسم ياخور يستعرض عضلاته بالجيم

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان السورى باسم ياخور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر باسم ياخور في الصورة من الجيم، وهو يستعرض عضلاته. 

وشارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

ويعرض حاليًا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.
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