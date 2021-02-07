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برلمان

برلمانى لوزير الاتصالات: الطلبة بيسألونا النت فين

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:09 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد  النائب محمد مدينة، أن المشكلة الحقيقية التى تواجه الموطنين، خلال خدمات الرقمنة، تتعلق بأن العنصر البشري ليس مؤهل، ودائما يحملون السيستم مشكلة تعطل الخدمات، والسيستمم بريء من ذلك.

وأشار خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، إلى أن العامة فى الشارع  المصري أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة " السيستم واقع" ، مطالبا بإعادة تأهيل العنصر البشري.

وانتقد النائب ، عدم وجود رقابة علي شركات المحمول  من وزارة الاتصالات،سواء فى الفاتورة ،أو أداء الخدمة في بعض المناطق،مؤكدا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والانترنت والهاي تك ، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية.

وتابع : خدمات الانترنت سيئة  فترة متاح وفترات غير متاح ، لافتا إلى أن مدينة الخانكة تعاني مع عدم وجود التليفونات الارضية.


وأشار إلى أن الكارثة الحقيقة فى مشكلة الأنترنت ، أن الطلبة  أصبحوا يتلقون التعليم عن بعد، فى ظل جائحة كورونا، ولكن الانترنت غير متوفر بنسبة 70% قائلا :" أولادنا بيسألونا النت فين"، محذرا من نتيجة عكسية من خلال التعليم بالإنترنت.
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