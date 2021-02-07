برلمانى لوزير الاتصالات: الطلبة بيسألونا النت فين

أكد النائب محمد مدينة، أن المشكلة الحقيقية التى تواجه الموطنين، خلال خدمات الرقمنة، تتعلق بأن العنصر البشري ليس مؤهل، ودائما يحملون السيستم مشكلة تعطل الخدمات، والسيستمم بريء من ذلك.





وأشار خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، إلى أن العامة فى الشارع المصري أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة " السيستم واقع" ، مطالبا بإعادة تأهيل العنصر البشري.





وانتقد النائب ، عدم وجود رقابة علي شركات المحمول من وزارة الاتصالات،سواء فى الفاتورة ،أو أداء الخدمة في بعض المناطق،مؤكدا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والانترنت والهاي تك ، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية.





وتابع : خدمات الانترنت سيئة فترة متاح وفترات غير متاح ، لافتا إلى أن مدينة الخانكة تعاني مع عدم وجود التليفونات الارضية.







