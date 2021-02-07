هند صبري عن رحيل مفيدة التلاتلي: المرأة التي غيرت حياتي

حرصت الفنانة الكبيرة هند صبرى، على نعي المخرجة التونسية مفيدة التلاتلى، قائلة :"المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم، المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها، رحلت اليوم و طوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها".
وقالت هند صبرى عبر حسابها بموقع بتويتر :"المرأة اللّتي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها, رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. "موفا".. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي أتعبها و جعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت".
وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ما أبدعته مفيدة التلاتلي خلال مسيرتها السينمائية، سيبقى طويلا في ذاكرة كل عشاق الفن السابع، سواء عطائها كمونتيرة تعاونت مع عدد من كبار المخرجين العرب، أو ككاتبة للسيناريو، أو كمخرجة قدمت للشاشة التونسية والعربية واحدة من أهم نجماتها "هند صبري" في فيلمها الأول "صمت القصور".
يذكر أن المخرجة مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وشغلت لفترة قصيرة منصب وزيرة الثقافة في تونس بعد قيام الثورة على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.