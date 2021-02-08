في الذكرى التسعين لميلاد شادية.. الجمهور يودعها ويتذكر أعمالها





وبهذه المناسبة تجولت عدسة صدى البلد في الشوارع المصرية لتستعيد ذكريات وأعمال الفنانه الراحلة شادية مع الجمهور.





في البداية قال محمد ابراهيم، إن الفنانة شادية لطالما أمتعتنا بأعمال راقية لا تنسي وحتى الآن تعرض أغانيها وأفلامها على شاشات التليفزيون، ولا تزال تجذب جمهور واسع من أبناء الجيل الحالي وأيضًا الأجيال القديمة، وما جعلها متميزة هي صدقها في آدائها التمثيلي المقنع الذى عاش في وجداننا جميعًا للوقت الحالي.





وأضاف حسين كمال، أن رحيل معبودة الجماهير يعد خسارة للفن وللجمهور ونحن نتذكرها دائمًا بأعمالها الرائعة والتي أضافت الكثير للفن بأنواعه،الدرامي والكوميدي والرومانسي واستطاعت أن تلبس عباءة الشخصية بامتياز وهذا ما جعلها تتألق في سماء الفن وتحفر اسمها بين نجوم الزمن الجميل.





وتابع صبحى إسماعيل، أن أكثر الأعمال التي يحبها للفنانة شادية هو فيلم الزوجة الـ13، ومراتي مدير عام، والمعجزة، فتألقت فيهما وكلما عُرضت هذه الأعمال كان متابعًا جيد لها، ونهى داعيًا لها بالرحمة والمغفرة الواسعة.





ووُلدت شادية بمحافظة الشرقية بمنطقة الحلمية الجديدة يوم 8 فبراير عام 1931م، ورحلت بعد صراع مع المرض في مستشفى الجلاء العسكرى وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وحضر جنازتها عدد من نجوم الفن والسينما، وكان من بينهم، الفنانة دلال عبد العزيز، سمير صبرى، رجاء الجداوى، فاروق الفيشاوى.

يصادف اليوم الذكرى التسعين، لميلاد الفنانة الراحلة ⁧‫شادية‬⁩، ورحلت شادية عن عالمنا عام 2017 عن عمر يناهز 86 عامًا، واحتفى جوجل بالذكرى الـ90 لميلادها بوضع صورتها في نافذة البحث الرئيسية.