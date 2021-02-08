إسلام محارب للاعبي الأهلي: عملتوا اللي عليكوا يا رجالة وإن شاء الله برونزية

علق اسلام محارب لاعب النادي الاهلي السابق على خسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشيء أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





‏وكتب اسلام محارب عبر بتويتر قائلا "‏هارد لك يا رجاله عملتو اللي عليكم ان شاء الله برونزيه يارجاله شدو حيلكم ربنا معاكم".





وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي،بفوز البايرن بهدفين احرقهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع