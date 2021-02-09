صاحب مذبحة برشلونة.. أحمد شوبير يستعرض نتائج البايرن.. شاهد

نشر الإعلامى أحمد شوبير تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب شوبير: "راجعت نتايج البايرن ف مجموعته في بطولة أوروبا الموسم ده لقيته كسب اتليتكو مدريد برباعيه ولوكوموتيف بخماسيه وريد بول سالزبورج بسداسية وتصدر مجموعته بتعادل وحيد في أتلتيكو مدريد وفوز في كل المباريات طبعا ده غير مدبحة برشلونه الشهيره الثمانية بس خلاص ".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية .





ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.