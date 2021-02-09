نبيلة مكرم: حريصون على دمج المصريين بالخارج فى مشروعات التنمية

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢٠١٦ بعدم خروج مركب الهجرة غير شرعية، نجاح للدولة المصرية في ملف الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن هذا النجاح يرجع لجهود كافة مؤسسات وأجهزة الدولة ومنها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني.





ولفتت وزيرة الهجرة، خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، والنائب أحمد السيد مهنى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، إلى أنه للحفاظ على هذا النجاح أطلق الرئيس مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الرئيس كلف وزارة الهجرة بتنفيذها وأنها قامت بزيارة عدد من المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة والتقت مع الأهالي من الشباب والسيدات والطلاب، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني، وتم العمل على إيجاد فرص بديلة للشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية.





وحول عمل المصريين القُصّر في إيطاليا بصورة غير شرعية في أعمال ضد القانون، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن إيطاليا تحتضن الأطفال المهاجرين غير الشرعيين، وخلال عملها في القنصلية المصرية في روما قامت بزيارة مراكز الإيواء التي يقيم بها هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال يهربون من هذه المراكز ويتم استغلالهم في الأعمال غير الشرعية لكي يكسبوا الأموال ويرسلوها إلى ذويهم.





وبخصوص أعمال القرصنة والاختطاف للمصريين سواء في البحر أو في الدول التي تشهد عدم استقرار، أكدت مكرم أن "وزارة الهجرة تتلقى الاستغاثات، ونوافي الجهات الأمنية المعنية بها وتقوم الدولة بكل الجهود لعودتهم".





وبخصوص ملف عودة الجثامين من الخارج، أكدت أنه من الصعب مطالبة أهل المتوفي بإنهاء كل الإجراءات اللازمة لعودة الجثمان، لذلك قامت وزارة الهجرة بإعداد قانون تنظيم الهجرة والذي يتضمن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه حتى الانتهاء من الصندوق تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة "مصر الخير" لتحمل تكاليف شحن الجثامين من الخارج، مؤكدة أن صندوق رعاية المصريين بالخارج يتضمن ملف شحن الجثامين للانتهاء من هذا الملف.





وبخصوص التسويق لجهود وزارة الهجرة، أشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة "مصر معاك" التي تصدرها الوزارة بها كافة أنشطة الوزارة، داعية النواب بزيارة إلى المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية والتي أنشأها رجل أعمال مصري بالخارج عقب مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وهذا جزء من عمل وزارة الهجرة والذي يكون موجها إلى المصريين بالخارج ويلمسهم شخصيا، فالتسويق لأنشطة الوزارة أمر موجه للمصريين بالخارج بالأساس ولتشجيعهم على المشاركة في أنشطة الوزارة والتنمية التي تتم على أرض الوطن.





وتعقيبا على حديث أحد النواب بخصوص استمارة "نورت بلدك" للعائدين من الخارج، أكدت أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط على استهداف العمالة البسيطة، ويتم دمجهم في المشروعات القومية والتنمية التي تجري على أرض مصر.





ومن جانبهم، أثنى النواب أعضاء اللجنة على الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة في ملف رعاية المصريين بالخارج، لافتين إلى أن المصري بالخارج شعر بأن دولته تقف بجانبه في وقت الشدة وهذا لم يكن يحدث قبل عودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.