الأوقاف تتلقى إشهادا وقفيا جديدا بنصف مليون جنيه

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء إشهادًا وقفيًّا جديدًا بقيمة بلغت 500 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.

وتؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.





وكان وزير الأوقاف اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، خمسة إشهادات وقفية جديدة، عبارة عن شهادات استثمار تقدر بنحو (491) ألف جنيه.





ودعت وزارة الأوقاف الله -عز وجل- أن يتقبل من كل من أنفق في سبيل الله -عز وجل-، وفي خدمة وطنه، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.





وفي سياق آخر شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة خاصة برئاسة الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة لدراسة حالة جميع المساجد التي تحتاج إلى رفع كفاءة ب منطقة الكيلو 4.5 (عزبة الهجانة) ، مع تكثيف برامج التوعية بها فور السماح بعودة الأنشطة والقوافل الدعوية بإذن الله تعالى،مع عقد دورة تدريبية خاصة و عاجلة لأئمة المساجد بها.





وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل أن هذا القرار يأتي بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة عزبة الهجانة.







