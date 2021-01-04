4025 مستفيدا .. وزير الأوقاف لـ صدى البلد: صرف حافز التميز للأئمة مع راتب يناير

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف حافز التميز الخاص بالأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والدبلومة، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرتب شهر يناير الجاري .





وأضاف جمعة ، في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أنه تقرر منح الأئمة الحاصلين على الدكتوراه 500 جنيه والحاصلين على الماجستير 300 جنيه والحاصلين على الدبلومة 100 جنيه ، لافتا الى ان صرف هذه المكافأة من موارد الوزارة الذاتية لمن تنطبق عليهم الشروط، ويجتاز الدورة المؤهلة وذلك ابتداء من مرتب شهر يناير الجاري .





وأوضح ان اجمالي عدد المستفيدين من هذا الحافز 4025 إماما منهم 672 حاصلين على الدكتوراه و 1575 من الحاصلين على الماجستير و 1778 حاصلين على الدبلومة .





وألمح جمعة، أنه يتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة دكتوراه أخرى ، بما يعني صرف 1000 جنيه لمن يحصل على درجتي دكتوراه و 1500 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات دكتوراه، و800 جنيه للحاصلين على الماجستير ، و500 جنيه للحاصلين على الليسانس





وبالإضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه للحاصلين على الماجستير ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة ماجستير أخرى ، بما يعني صرف 600 جنيه لمن يحصل على درجتي ماجستير و 900 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات ماجستير.





كما تصرف مكافأة تميز قدرها مائة جنيه لكل من يحصل على دبلومة مدتها سنتان ، وكذلك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.



