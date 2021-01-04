ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

4025 مستفيدا .. وزير الأوقاف لـ صدى البلد: صرف حافز التميز للأئمة مع راتب يناير

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:56 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف حافز التميز الخاص بالأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والدبلومة، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرتب شهر يناير الجاري .

وأضاف جمعة ، في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أنه تقرر منح الأئمة الحاصلين على الدكتوراه 500 جنيه والحاصلين على الماجستير 300 جنيه والحاصلين على الدبلومة 100 جنيه ، لافتا الى ان صرف هذه المكافأة من موارد الوزارة الذاتية لمن تنطبق عليهم الشروط، ويجتاز الدورة المؤهلة وذلك ابتداء من مرتب شهر يناير الجاري .

وأوضح ان اجمالي عدد المستفيدين من هذا الحافز 4025 إماما منهم 672 حاصلين على الدكتوراه  و 1575 من الحاصلين على الماجستير و 1778 حاصلين على الدبلومة . 

وألمح جمعة، أنه يتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة دكتوراه أخرى ، بما يعني صرف 1000 جنيه لمن يحصل على درجتي دكتوراه و 1500 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات دكتوراه، و800 جنيه للحاصلين على الماجستير ، و500 جنيه للحاصلين على الليسانس

وبالإضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه للحاصلين على الماجستير ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة ماجستير أخرى ، بما يعني صرف 600 جنيه لمن يحصل على درجتي ماجستير و 900 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات ماجستير.

كما تصرف مكافأة تميز قدرها مائة جنيه لكل من يحصل على دبلومة مدتها سنتان ، وكذلك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وكانت الوزارة اشترطت في الجميع اجتياز دورة فقه التجديد والتي انطلقت أول نوفمبر من العام الماضي 2020 وتشمل ثلاثة كتب هى:"الفهم المقاصدي للسنة النبوية، الكليات الست، قواعد الفقه الكلية"،  وذلك إضافة إلى تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم جزء (عم) ، من تفسير (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن يكون الامتحان في الدورة إلكترونيًّا بحيث يختار المتقدم اختباره بنفسه بواسطة الكمبيوتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالأئمة وتحسين وضعهم المادي

1000 جنيه للحاصلين على الدكتوراه.. وزير الأوقاف يكشف عن حافز التميز العلمي للأئمة

وزير الأوقاف: 1000 منحة ماجستير للأئمة وجميع العاملين لصقل القدرات العلمية

نص كلمة وزير الأوقاف في احتفال المولد النبوي.. ويعلن مفاجآت مالية للأئمة.. فيديو

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

ترشيحاتنا

الجرام يتجاوز 860 جنيها.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-1-2021

بعد العثور على جثة طريق الواحات .. الأمن يكشف تفاصيل مقتل سيدة الجيزة

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير زكي

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة كثيفة

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-1-2021

فيديو جراف.. الأمير النائم يتحرك بعد 15 سنة غيبوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة شيفروليه بيك أب الكهربائية الجديدة كليا

99عند نقص الأكسجين.. اتبع هذه الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب من الاختناق

بعد الصورة الأخيرة.. إطلالات رومانسية مثيرة تجمع ياسمين صبري بزوجها