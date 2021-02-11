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رياضة

كورونا تجبر جهاز منتخب 2006 على إلغاء معسكر فبراير

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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يسري غازي


قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان إلغاء معسكر الفراعنة الصغار الذى كان محددا له فى النصف الثانى من شهر فبراير الجاري.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اعلنت عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ والمكون من : مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

جاء قرار جهاز منتخب الناشئين بإلغاء معسكر فبراير الجاري التزاما بقرار مجلس الوزراء بمنع اى تجمعات فى الأندية والهيئات الرياضية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، عقد مؤخرا جلسة مع معاونيه في مقر الجبلاية بالجزيرة.

وناقش مؤمن سليمان معاونيه بشأن خارطة الطريق الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة. 

وتطرق مؤمن سليمان مع الجهاز المعاون إلى وضع خطة من أجل متابعة العناصر صغيرة السن تمهيدًا لانتقاء البعض منهم وضمهم إلى قائمة ناشئ الفراعنة فى المعسكرات التدريبية المقبلة.
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