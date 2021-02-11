كورونا تجبر جهاز منتخب 2006 على إلغاء معسكر فبراير









قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان إلغاء معسكر الفراعنة الصغار الذى كان محددا له فى النصف الثانى من شهر فبراير الجاري.





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اعلنت عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ والمكون من : مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.





جاء قرار جهاز منتخب الناشئين بإلغاء معسكر فبراير الجاري التزاما بقرار مجلس الوزراء بمنع اى تجمعات فى الأندية والهيئات الرياضية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





يذكر أن مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، عقد مؤخرا جلسة مع معاونيه في مقر الجبلاية بالجزيرة.





وناقش مؤمن سليمان معاونيه بشأن خارطة الطريق الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة.



