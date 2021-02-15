طبيب الأهلي يحسم موقف طاهر محمد طاهر من لقاء المريخ
الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:35 ص
تحدث أحمد أبو عبيلة طبيب النادي الأهلي عن موقف اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر عن إصابة اللاعب وموعد عودته.
وقال أحمد أبوعبلة في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس: "مصطلح مستشفى الأهلي يزعجني ولا ندخر جهدا في التعامل مع الإصابات".
وتابع: "تعاقب المباريات وضغطها سبب كثرة الإصابات بين لاعبي الأهلي واستاد التتش ليس العامل الرئيسي في إصابات اللاعبين كما يعتقد البعض".
وواصل: طاهر محمد طاهر سيكون جاهزا خلال أسبوع وعلى معلول تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية ومحمد محمود سيعود خلال 3 أسابيع ".