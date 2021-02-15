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رياضة

طبيب الأهلي يحسم موقف طاهر محمد طاهر من لقاء المريخ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث  أحمد أبو عبيلة طبيب النادي الأهلي عن موقف اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر عن إصابة اللاعب وموعد عودته.

وقال أحمد أبوعبلة في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس: "مصطلح مستشفى الأهلي يزعجني ولا ندخر جهدا في التعامل مع الإصابات".

وتابع: "تعاقب المباريات وضغطها سبب كثرة الإصابات بين لاعبي الأهلي واستاد التتش ليس العامل الرئيسي في إصابات اللاعبين كما يعتقد البعض".

وواصل: طاهر محمد طاهر سيكون جاهزا خلال أسبوع وعلى معلول تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية ومحمد محمود سيعود خلال 3 أسابيع ".

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