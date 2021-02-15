شوبير عن تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: لا شىء في كرة القدم يخضع للحظ أو الفهلوة





وقال شوبير، في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت ":إن الأهلي قدم أداء رائعا ولاعبيه كان لديهم إصرار شديد على الفوز والتتويج





وأضاف أن الاهلي يمتلك 2 محللي أداء في الجهاز.الفني للفريق ما ساهم في دراسة فريق بالميراس بشكل كامل.





وأشار إلى أن محللي الأداء درسوا طريقة تسديد لاعبي بالميراس بركلات الجزاء وطالبوا الشناوي حارس مرمى الأهلي بالانتظار قبل التحرك للتصدي للركله نظرا بمعرفتهم بطريقه تسديد لاعبي بالميراس.





وأضاف شوبير أن.بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أخبر على معلول نجم الفريق أنه سيشارك في المباراة بالدقائق الأخيرة ولكن عقب متابعته لمعلول وعدم قدرته على الحركه فضل عدم.الدفع به حتي لا تتفاقم الإصابة.





وولفت إلى أن الفريق بذل الكثير من الجهد للتتويج بالبرونزية،قائلا:"لا شىء في كرة القدم يخضع للحظ أو "الفهلوة"

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر تتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز أمام بالميراس البرازيلي في قطر بركلات الترجيح.