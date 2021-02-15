ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح عدة كسور مفاجئة خلال 24 ساعة الماضية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاثنين، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة، السويس ، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي.
اقرا أيضا 
وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان، على أنه تم الانتهاء تماما اصلاح كسر خط قطر 4 بوصه UPVC وتغيير عدد 2 ماسورة بطول 12 متر بطريق القنال قمة فايد، وتم أصلاح محبس 6 بوصه بطريق الصحراوى مدخل قرية السعيدية، والانتهاء من اصلاح كسر بخط 8 بوصة UPVC طريق القنال منطقة ابورمانه، وإصلاح كسر قطر 8 بوصه امام حلقه سمك احمد ماهر ، واصلاح كسر 4 بوصة بالبر الغربى بقرية كسفريت، والانتهاء من أصلاح كسر 4 بوصة طريق القنال امام قرية سندس بمنطقة فايد، وتم الانتهاء من اصلاح كسر قطر 4 بوصه وتتغيره من حديد الى PVC بطول 24 متر بقرية المحسمة القديمة.

كما تم أصلاح كسر خط مياه 4 بوصه وإحلاله بأخر بطول 36 متر بقرية ام عزام ، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بقرية عين غصين، وتم الانتهاء من إصلاح خط مياه على شارع العريش بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط مياه 6 بوصه بعزبة الغطوس ، وإصلاح خط 6 بوصة بجوار مجمع المصالح بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق، وتم إصلاح كسر بخط 6 بوصه امام شارع الشهر العقارى بالقنطرة شرق، وإصلاح عدايه 110 مم بقرية البياضية بالقنطرة غرب.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح عدة كسور مفاجئة خلال 24 ساعة الماضية
رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح عدة كسور مفاجئة خلال 24 ساعة الماضية
رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح عدة كسور مفاجئة خلال 24 ساعة الماضية
رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح عدة كسور مفاجئة خلال 24 ساعة الماضية
رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح عدة كسور مفاجئة خلال 24 ساعة الماضية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مياه القناة: تعاملنا مع عدة كسور مفاجئة في وقت قياسي خلال 24 ساعة

العثور على مخلفات حيوانية وملابس أثناء تطهير شبكات الصرف الصحي بالتل الكبير

رئيس مياه القناة: استخراج مخلفات حيوانية أثناء تطهير شبكات الصرف الصحي

رئيس مياه القناة: إصلاح كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار

عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات المواسير المفاجئة في وقت قياسي

ترشيحاتنا

بهذه الطريقة.. امنع جوجل من سماع ما تقوله| صور

تعليق الصحف الرومانية على إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال السعودي

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن

هل يجوز جمع الظهر والعصر بدون عذر؟.. الإفتاء: نعم بشرط

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

بإطلالات أنيقة.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ درة برفقة زوجها

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور