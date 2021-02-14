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محافظات

بمشاركة أكثر من ٢٢ دولة عربية وأفريقية.. انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن والابتهال الديني غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:21 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم والابتهال الديني الدولية وذلك بحضور  الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر والشيخ عبد الفتاح الطاروطي واعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن  تنطلق غدا  في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فعاليات الدورة الرابعة  لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بورسعيد الدولية والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد 

ويشارك في منافسات هذه الدورة ٥٢ شابا يمثلون اكثر من ٢٢ دولة و يتنافسون في ٣ افرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والاصوات الحسنة والانشاد والابتهال .

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وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ علي الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الاعوام السابقة واصبحت اسما متداولا في العالم.
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