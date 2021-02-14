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محافظات

بمناسبة عيد الحب.. رسائل شكر على "بالونات شو" للأطقم الطبية

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:24 م
رسائل دعم الأطقم
رسائل دعم الأطقم الطبية
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كتب محمد الغزاوى
وضع أعضاء مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، بالونات شو، اليوم الأحد، أمام  عدد من المستشفيات، لتوجيه رسائل شكر وتقدير للأطقم الطبية بالمستشفى على جهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب. 

وجاءت أبرز الرسائل التي جرى وضعها على البالونات: "عيد حب سعيد على كل الأطقم الطبية، في عيد الحب لم نجد أفضل من جيش مصر الأبيض لنقول له بنحبكم، فخورون بالدور العظيم والمجهود الراقي والتضحيات الغالية من أجلنا، أبطالنا من الجيش الأبيض أنتم في قلوبنا، شكرًا لوجودكم دائمًا في الصفوف الأولى".
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وأكد كريم أحمد، عضو المكتب التنفيذي المجلس، أن تلك اللفتة جاءت تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم وشكرهم لأعضاء الفرق الطبية من جيش مصر الأبيض بجميع المستشفيات، نظرًا للتضحيات والجهود الكبيرة التي يقومون بها في ظل جائحة كورونا.

وشددت سالي علي، عضو المكتب التنفيذي، على أن جيش مصر الأبيض يستحقون أن يكونوا أيقونة للحب والتضحية لجهودهم في علاج المصابين بهذا الفيروس اللعين، وأن تلك اللفتة تأتي تأكيدًا على تقديرهم لدورهم، وأن تضحياتهم ستظل في ذاكرة التاريخ المشرف بحروف من نور.
بمناسبة عيد الحب.. رسائل شكر على "بالونات شو" للأطقم الطبية
بمناسبة عيد الحب.. رسائل شكر على "بالونات شو" للأطقم الطبية
بمناسبة عيد الحب.. رسائل شكر على "بالونات شو" للأطقم الطبية
بمناسبة عيد الحب.. رسائل شكر على "بالونات شو" للأطقم الطبية
بمناسبة عيد الحب.. رسائل شكر على "بالونات شو" للأطقم الطبية
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