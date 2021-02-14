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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:37 م
الدكتور ايمن محمد
الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور  جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المدينة الجامعية، اليوم، المدينة الجامعية استعدادا لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني. 

وافتتح رئيس الجامعة المخبز الألي الجديد بالمدينة والذى أقيم لتوفير الخبز للطلاب بالمدن الجامعية، وتابع رئيس الجامعة دورة إنتاج المخبز مقدما الشكر لكل القائمين على إدارة المخبز.

كما تفقد رئيس الجامعة المكان الذى يتم إعداده الأن لإقامة وحدة للضمان الاجتماعي وامر بسرعة الانتهاء منه للعمل على تشغيله بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي طبقا للبروتوكول الموقع بين جامعة بورسعيد ووزارة التضامن الاجتماعي.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للمكان المقترح لإقامة كافيتريا تخدم الطلاب بعد تجهيزها.

وعلى هامش زيارته للمدينة الجامعية طالبات، حضر رئيس الجامعة احتفال أسرة المدينة الجامعية بتكريم احد أبنائها  بمناسبة بلغوها السن القانوني للمعاش من خلال احتفالية سادها روح أسرة الجامعة الواحدة حيث قدم لها الجميع الشكر على رحلة عطائها بالجامعة والتي اتسمت بالجهد والتفاني في العمل.

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والقى رئيس الجامعة بهذه المناسبة كلمة أوضح فيها ان جامعة بورسعيد تشهد في هذه المرحلة تعاون وتكاتف الجميع من اجل الارتقاء بالجامعة شهد بها الجميع وتجلى ذلك بوضوح وظهر من خلال العديد من النجاحات للجامعة على مختلف الأصعدة داخليا وخارجيا وذلك بفضل جهود الجميع والعمل كفريق واحد من اجل الصالح العام والذى يعود على الجميع بالخير.
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد
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