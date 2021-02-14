رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الآلى بمدينة العبد

تفقد الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المدينة الجامعية، اليوم، المدينة الجامعية استعدادا لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.





وافتتح رئيس الجامعة المخبز الألي الجديد بالمدينة والذى أقيم لتوفير الخبز للطلاب بالمدن الجامعية، وتابع رئيس الجامعة دورة إنتاج المخبز مقدما الشكر لكل القائمين على إدارة المخبز.





كما تفقد رئيس الجامعة المكان الذى يتم إعداده الأن لإقامة وحدة للضمان الاجتماعي وامر بسرعة الانتهاء منه للعمل على تشغيله بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي طبقا للبروتوكول الموقع بين جامعة بورسعيد ووزارة التضامن الاجتماعي.





واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للمكان المقترح لإقامة كافيتريا تخدم الطلاب بعد تجهيزها.





وعلى هامش زيارته للمدينة الجامعية طالبات، حضر رئيس الجامعة احتفال أسرة المدينة الجامعية بتكريم احد أبنائها بمناسبة بلغوها السن القانوني للمعاش من خلال احتفالية سادها روح أسرة الجامعة الواحدة حيث قدم لها الجميع الشكر على رحلة عطائها بالجامعة والتي اتسمت بالجهد والتفاني في العمل.





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