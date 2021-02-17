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محافظات

تحصين 48 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بني سويف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:59 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري  وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير  مديرية  الطب البيطري ،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، والتي بدأت 6 فبراير الجاري وتنتهى 5 مارس المقبل،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة. 

وكشف التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ  47 ألفا و894 رأسا بواقع 41 ألفا و789 رأسا من الأبقار و5347من الجاموس ،و758 من الأغنام والماعز  وذلك "منذ بداية الحملة في 6 فبراير الجاري وحتى أمس الثلاثاء ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة. 

وأضاف مدير البيطري أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. 

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