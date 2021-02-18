الأهلي يرد على انتقادات أدائه بالمونديال: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير

استنكر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتقادات التي طالت الفريق في كل مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.
وظفر فريق الكرة بالأهلي بالميدالية البرونزية عقب تغلبه فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء، عقب هزيمته أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل لاشئ فى نصف النهائي وفوزه فى أول مباراة أمام الدحيل بهدف نظيف.
وقال قمصان، في مداخلة بفضائية الأهلي:"قبل مواجهتنا فريق الدحيل قالوا لن نستطع مجاراته وحين فزنا قالوا ضعيفًا وكذلك كانوا يتوقعون أن نُهزم بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ وهكذا، ولمن انتقدنا (مينفعش تكون في ثانوي وتنتقد حد في ماجستير)".
وأضاف المدرب المساعد بجهاز الأهلي تحت قيادة موسيماني:"الحمدلله الفترة الماضية استطعنا إسعاد جماهيرنا، قفلنا على أنفسنا جيدًا وكان هدفنًا خلال هذه الفترة فصل اللاعبين عن مونديال الأندية والإنجاز الذي تحقق فنخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا يُشارك بها بطل كل دولة ولو ركزت الناس لوجدتنا الفريق الذي فاز بثلاثية في الجولة الأولى وكان لدينا فرصًا كثيرة".
واسترسل قمصان:"من أنواع الضغوطات التي كانت تحدث للاعبين عن التركيز مع الصفقات الجديدة ودائمًا يكون التركيز يكون للصفقات الجديدة، بواليا تعاقدنا معه وهو لاعب مميز سجل 13 هدفًا بالدوري ولديه قدرات مميزة ولكن أي لاعب ينتقل لفريق جديد يحتاج للتسجيل ثم الانطلاق".
وطالب قمصان جماهير النادي الأهلي بضرورة مساندة لاعب فريقهم مروان محسن خلال الفترة المقبلة؛ لما يتمتع به من قدرات فنية مميزة.