حالة الطريق الدائري الآن.. تفاصيل حركة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية

كشفت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم، السبت.









ويشهد الطريق الدائري استقرارا مروريا على أغلب مناطقه مع ظهور كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق باسوس في القادم من الطريق الزراعي باتجاه إمبابة.









وتستقر الحركة المرورية بالطريق الدائري على مناطق بمناطق المعادي والبساتين، حتى مناطق كورنيش النيل والمنيب والكونيسة.









كذلك يشهد الطريق كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، مع استقرار الحالة على محور المريوطية وأعلى مناطق صفط اللبن وإمبابة والوراق، وكذلك مناطق المرج والسلام والقاهرة الجديدة.









ويشهد محور 26 يوليو استقرارا من الطريق الدائري وحتى مناطق مناطق الشيخ زايد بالاتجاهين، مع ظهور كثافات متوسطة أعلى مناطق ميدان لبنان.









وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي.









كما تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والقصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.