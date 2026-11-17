أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في نطاق عمليات المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت القوات المسلحة اليمنية:" استهدفنا بأربع غارات مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في مناطق غربي مأرب".



وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السعودية ، إقالة قائد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وسط تصاعد الحرب ضد الحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلاً عن مرسوم ملكي، أن: "الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان عُيّن مستشارا للشؤون العسكرية لوزير الدفاع"، كما عُيّن رئيس الأركان الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي قائدا جديدا للتحالف.