تنفيذ 784 حكما قضائيا وضبط طن أحجار من خام الذهب في حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم السبت، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام و (100) جرام من مخدر الحشيش ، وألعاب نارية.
وفي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط (2) متهمين وسيارة نقل، و(100) جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالي طن و (30) جرام من خام الذهب .
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط ( 9 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 466 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 81 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 99 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون،وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام و (100) جرام من مخدر الحشيش ، وألعاب نارية.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 784 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (156) حكم حبس جزئي، و( 31 ) حكم حبس مستأنف، و( 407 ) أحكام غرامات، و( 187 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط 3 جنايات .
وفي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط (2) متهمين وسيارة نقل، و(100) جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالي طن و (30) جرام من خام الذهب .
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط ( 9 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 466 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 81 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 99 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون،وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.