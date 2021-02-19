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محافظات

توقيع الكشف الطبى لـ 3062 مواطنا في قافلة طبية بأسوان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:11 م
توقيع الكشف الطبى
توقيع الكشف الطبى لـ 3062 مواطن في قافلة طبية بأسوان
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية الرقبة التابعة لمركز دراو ، وقرية سنقارى التابعة لمركز نصر النوبة حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 3062 مواطنا ومواطنة. 

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.  

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وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

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