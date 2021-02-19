جامعة أسوان: مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين من أولوياتنا.. صور



قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأننا نعمل علي إنجاح مشروع إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين الذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو سيدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين





جاء ذلك بجانب كيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم وإخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، أتمنى أن تعمم هذه التجربة فيما بعد فى جامعات العالم لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين .وأقرأ أيضًا :فيما وجه الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز الجودة والضمان بجامعة أسوان وعضو المشروع شكره وتقديره لرئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب والأساتذة العاملين في المشروع وهم الدكتور راضى عبدالمجيد ، والدكتور نادي كمال ، والدكتور أحمد العطيفى ، والدكتور عادل عبدالفهيم ، والدكتور عبد الناصر فايز ، والدكتورة ياسمين السيد مهران ، وجميع العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر لما قدموه في هذه الدورة التجريبية .وأشار "كمال"، الى أن هذه الدورة أسفرت عن نتائج طيبة ومدي التفاعل الإيجابي والمفيد بين أعضاء هيئة التدريس المحاضرين والمتدربين مصريين وسوريين والتي لوحظ خلالها نقاط الضعف والقوة في المقررات الدراسية و التى سوف يتم مراجعتها والتي ستمنح بموجبها شهادة الدبلومه المهنية لمعلمى للاجئين والمهاجرين مستقبلا وكان أعضاء هيئة التدريس المشاركين على قدر المسؤولية وحاولوا إيصال المعلومة وتلقي الملاحظات بشكل ممتاز .فيما قدم راسم أتاسي الممثل للجالية السورية لمؤسسة إتجاه بمصر باسم جميع الأخوة السوريين شكره لدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان علي دعمه الدائم والمستمر للمشروع .