حملات توعية بصحة أسوان للتعريف بالتأمين الصحى الشامل

واصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم حملات التوعية الميدانية من خلال عقد اللقاءات بالمواطنين لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.





وتم عقد لقاءات بعدد من القيادات الشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية بمدينة دراو ، بالإضافة لذلك تم تنظيم حملات توعية ميدانية ولقاءات مع المواطنين بعدد من المناطق السكنية والشوارع بمدينة دراو ، كما تم تنظيم لقاءات توعية في عدد من الوحدات الصحية والمنشآت العامة شملت وحدات الغابة ، الرقبة، المركز الطبي ، نجع العرب بمركز دراو ، ووحدة الإسماعيلية بكوم أمبو، ووحده البراسى بإدفو غرب ومستشفى مصر الدولى ، وحدة المفالسه ، وحدة وادي عبادي ، وحده بالغواليه بإدفو، كما شملت حملات التوعية الميدانية أيضًا المركز الطبي بالنفق بمدينة أسوان.





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ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.





كما يأتي في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية فى أسوان المتواصلة في مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وكانت قد نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق إندلع بمنطقة خور عواضة شرق المدينة مما أسفر عن إحتراق محول كهربائى.





كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنطقة خور عواضة شرق المدينة مما أسفر عن إحتراق محول كهربائى دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق بالكامل.

فيما كانت قد إنطلقت اليوم الجمعة فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة لمبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تأتى ضمن مبادرات حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو دعمًا من مؤسسات حياه كريمة و صناع الخير للتنمية بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، بجانب الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير.





أكد محافظ أسوان على أن قافلة مؤسسة صناع الخير تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى في دعم الأسر الأكثر إحتياجًا بالمواد الغذائية وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين ، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجانى .



