إغلاق 7 مساجد في السعودية بسبب كورونا

بغرض احترازي حرصًا على صحة وسلامة الناس، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية خلال ساعات الأمس عددًا من المساجد بعد ثبوت إصابة مصلين بفيروس كورونا في المساجد المغلقة.

واضطرت السلطات السعودية إلى الإغلاق المؤقت لـــ 7 مساجد بمنطقة الرياض بعد ثبوت 11 حالة لإصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

وأعلنت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 13 يومًا بلغ 105 مساجد، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وذكرت الوزارة أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض، إذ تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا بجامع في محافظة المجمعة، وحالة واحدة في كل من المساجد المتبقية بمحافظات: القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء، إضافة إلى مسجدين بمدينة الرياض، أحدهما في حي قرطبة والآخر في حي أم الحمام.

ووصل عدد الإصابات في السعودية، 374,691 ألف حالة، بينما بلغت الوفيات في البلاد 6,457 ألف.

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 110 ملايين و824 ألفًا و745 حالة، حتى اليوم (السبت) وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغت حصيلة الوفيات مليونين و454 ألفًا و344 حالة، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمّت 45 في المائة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية، والتي تعهدت الجمعة مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافًا مع أكثر الدول فقرًا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المائة فقط من سكان العالم.