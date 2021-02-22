ضبط 22 طن سكر فاسد بمصنع بدون ترخيص في الزاوية الحمراء

سدد رجال مباحث القاهرة ضربة موجعة للمتاجرين بصحة المواطنين،حيث تمكنوا من ضبط مصنع بالزاوية الحمراء بدون ترخيص بداخله ٢٢ طن سكر فاسد مجهول المصدر، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت معلومات قد وردت الي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تفيد بقيام صاحب مصنع بالزاوية الحمراء بتخزين سكر مجهول المصدر .





على الفور تم توجيه مأمورية باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتم مداهمة المصنع وضبط صاحبه وعثر بداخله على ٢٢ طن سكر وميزان حساس و٢ ماكينة لحام و ٥ الاف كيس فارغ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وتم اقتياد صاحب المصنع للنيابة العامة لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر ، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بعد ان إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .



