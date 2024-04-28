تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة دريمز الغاني بالكونفيدرالية

نادي الزمالك يستعد لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب "بابا يارو" في السابعة مساء غد الأحد.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية:

- في حراسة المرمى: محمد عواد.

- في خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

- في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

- في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

وبعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب، يسعى الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي في المباراة المقبلة للتأهل إلى النهائي.