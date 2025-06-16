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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق برنامج مصر جميلة بأسوان والاحتفاء بمسيرة محمد سلماوي والسامر يستقبل مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة
فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة
رنا أشرف

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة الفعاليات ثقافية وفنية ثرية هذا الأسبوع، تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 21 يونيو الحالي.

انطلاق برنامج "مصر جميلة" لرعاية الموهوبين بأسوان

يشهد قصر ثقافة أبو سمبل، بأسوان في السادسة مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات برنامج "مصر جميلة" المجاني لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء جنوب الصعيد.
ويتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا لفرقة توشكي للفنون الشعبية، والتعريف ببرنامج الورش التدريبية المنفذة في مجالات: المسرح، الموسيقى "عزف وغناء"، الأداء الحركي، الفنون التشكيلية، والكتابة الأدبية "شعر وقصة". وينفذ البرنامج بالمجان لمدة 5 أيام، ويتولى التدريب نخبة الفنانين والأكاديميين المتخصصين.

مشروع المعارض الطوافة يصل المنيا

ويستقبل قصر ثقافة المنيا، في السابعة مساء اليوم الأحد، فعاليات معرض "تجربة شخصية" ضمن مشروع المعارض الطوافة، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الحركة التشكيلية في الأقاليم.
يضم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية بمشاركة 11 فنانا تشكيليا، ويستمر حتى 25 يونيو الحالي، لإتاحة الفرصة لعرض تجاربهم الفردية ورؤاهم البصرية.

عروض مسرحية مجانية للأطفال والكبار

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع مجموعة من العروض المسرحية المجانية، في محافظات: قنا، الإسكندرية، الغربية، المنيا، سوهاج، الشرقية، البحيرة، الجيزة، وكفر الشيخ. ويشهد اليوم الأحد انطلاق عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية، وتبدأ مع العرض المسرحي "هذه ليلتي" إخراج هاني يسري، على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

وعلى مسرح قصر ثقافة قنا، تختتم اليوم عروض فرق إقليم جنوب الصعيد، وتعرض فرقة سفاجا "غنوة الليل والسكين"، إخراج محمد ربيع، في الخامسة مساءً، يليه "المدسوس"، لفرقة الغردقة المسرحية، إخراج شاذلي صالح.

وفي الإسكندرية، يستقبل قصر ثقافة الأنفوشي، غدا الاثنين عرض مسرح الطفل "رحلة إلى مصنع الشيكولاتة" إخراج د. شيماء إبراهيم، الساعة ٥ مساء.
وفي الشرقية يقدم العرض المسرحي "هيموفيليا"، بقصر ثقافة الزقازيق، نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد، التي قدمت العام الماضي، من إخراج ماركو فؤاد.

ويشهد المركز الثقافي بكفر الشيخ، السبت 21 يونيو، العرض المسرحي "بيت العز"، إخراج أحمد الرفاعي، ضمن عروض مشروع المسرح التوعوي.

فيما يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، بدءا من الأربعاء 18 يونيو المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ ٤٧، ويستمر حتى ٤ يوليو.

الاحتفاء بمسيرة محمد سلماوي بقصر الإبداع الفني

وضمن الأجندة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تنظم هيئة قصور الثقافة، غدا الاثنين، لقاء بعنوان "محمد سلماوي 80 شمعة من العطاء"، في السابعة مساءً، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع نادي القصة، احتفالا بمرور 80 عاما على ميلاد الأديب الكبير.
يتناول اللقاء التعريف بمسيرته الأدبية، ودوره في إثراء الحياة الثقافية والصحفية، وذلك بحضور الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة، والكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، بجانب قراءات نقدية في أحدث رواياته وأعماله المسرحية، بمشاركة لفيف من الأدباء والنقاد، ويدير اللقاء القاص محمد رفاعي.

مسرح السامر يشهد حفل توزيع جوائز مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ"  

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في السابعة مساء بعد الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ"، اللتان طرحتهما الهيئة للأطفال والشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية العام الماضي ضمن مبادرة "مصر تبدع".
وتشمل الفعاليات افتتاح معرض فني يضم أعمال الفائزين في المسابقتين، بالإضافة إلى تكريمهم بمنحهم جوائز مالية، وعينية قيمة.

الخميس.. انطلاق معرض "مراسم بني حسن" بالهناجر

تنطلق في السابعة مساء الخميس المقبل، فعاليات معرض "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، الذي تنظمه الهيئة بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا. 
يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي توثق الكثير من تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة من خلال الزخارف المعمارية والأخرى النباتية، وغيرها من المناظر المرسومة، بمشاركة 16 فنانا وفنانة.
القوميسير العام للملتقى الفنان د. شادي سلامة، ويستمر المعرض حتى 24 يونيو الحالي.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والأدبية، ومن أبرزها الورشة المجانية لتعليم كتابة القصة التي تشهدها مكتبة الفيوم العامة، مساء اليوم الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الكتّاب.

وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قصور الثقافة مصر جميلة قصر ثقافة أبو سمبل

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