الرئيس السيسي يوجه نصائح هامة للمصريين حول تعليم التطور التكنولوجي بالثانوية العامة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من النصائح للمصريين، تتعلق بتعليم أبنائهم في الثانوية العامة لتعلم التطور التكنولوجي.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية: “بنبه المصريين لتعليم ولادهم في مراكز للثانوية العامة.. علشان يتعلموا التطور التكنولوجي.. فرص بتوفر 20 و30 و40.. المجال ده عاوز مليون كل سنة.. إحنا في مصر فين؟.. ما جرحتش عن الكلام ده.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوى الثالث (البرمجة الحديثة) يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة”.

وعن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أضاف الرئيس: “ده أكبر قطاع ممكن، وبقول الكلام ده للمصريين والناس اللى بتعلم ولادها من الكلام ده.. بلد فيها 106 ملايين.. العنصر البشري المطلوب فيها قليل.. أرقام غير خالص اللى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فرحان بيها.. مصر لو عندها كوارد بشرية متقدمة وهو بيتكلم هنا عن التعهيد.. ممكن أوى وما خرجتش عن المحاضرة والكلام بتاعنا”.

مركز البيانات الرئيسي

وافتتح الرئيس اليوم الأحد مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة المهندس عمر الإمام شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات عالميا والتدريب عليها.

وقال "إنه لتحقيق أعلى معايير التأمين المادي تم إنشاء المركز بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة".

وأشار إلى أن المركز يشتمل على مركزين فرعيين: الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثاني خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.

وأكد أن عمليات الإدارة في المركز تتم من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي.