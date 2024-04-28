الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع العاملين بمركز البيانات والحوسبة السحابية

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع العاملين بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستمع إلى شرح حول فكرة عمل المركز.

المراكز يعد جوهر التحول الرقمي، وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، وتضيف مراكز البيانات والحوسبة السحابية، آفاقًا جديدة لريادة الأعمال في جميع المجالات والصناعات، وتسهم في خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، من خلال قدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

استخدام البرمجة الحاسوبية للتحكم في الأجهزة

وتعتمد البرمجة المدمجة على استخدام البرمجة الحاسوبية للتحكم في الأجهزة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتساهم في تحقيق التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحسين الأداء وتقليل التكاليف.

وبفضل البرمجة المدمجة، تتمكن الأجهزة من التفاعل والتواصل مع بعضها البعض ومع الشبكة العنكبوتية، مما يفتح أبوابًا واسعة للتحسينات والابتكارات في مختلف القطاعات.