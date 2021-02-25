رئيس الشهر العقاري الأسبق: تسجيل الوحدات السكنية يفضل أن يتواجد المالك نفسه

قال سامي أمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن هناك فرق بين دعوى صحة ونفاذ وصحة التوقيع وهى تمس التوقيع ذاته بين البائع والمشتري أمام القاضي.





وأضاف إمام، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء أمس الأربعاء، أن الخدمات لن تصل إلى المالكة إلا لما أن يثبت أنه المالك فعلا، مشيرا إلى أن الإجراءات واحد، والفرق بين الرضائي والحكم يتطلب الحضور.





وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أن تسجيل الوحدات السكانية يفضل أن يتواجد المالك نفسه، مشيرا إلى أنه بمجرد إرسال الطلب يتم العمل بشكل سريع على كل الإجراءات.



