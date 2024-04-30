صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع



أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34535 شهيد و 77704 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأشارت في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 207 على قطاع غزة الي ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيد و 61 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما اهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ولفتت الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

