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ديني

الموبايل ممنوع والصلاة فردية.. الأزهر يعلن إجراءات احترازية أثناء عمل لجان النظام والمراقبة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:28 م
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الإجراءات الاحترازية أثناء عمل لجان النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

وأوضح قطاع المعاهد، أنه ينبغي أن يتم تعقيم مقر الكنترول بجميع حجراته وطرقاته ودورات المياه وكل ما تقع عليه أيدي الأعضاء والعاملين بالكنترول يوميا بعد الانتهاء من العمل.

كما يمنع دخول أي عضو من أعضاء الكنترول إلا بعد الكشف عليه بالكاشف الحراري وفي حالة ارتفاع درجات الحرارة لأحد الأعضاء عليه فورا التوجه إلى التأمين، مؤكدا ضرورة توزيع الأعضاء على الحجرات بحيث لا يزيد عدد الأعضاء في الحجرة الواحدة على أربعة عشر عضوا.

وشدد على التزام جميع العاملين بالكنترول باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم من حيث ارتداء الكمامة واستعمال الأدوات الشخصية الخاصة لكل فرد وعدم تداول تلك الأدوات الخاصة بين الأفراد، كما ينبغي المحافظة على وجود مسافة بين الزملاء حين التسليم والتسلم والمراجعة والرصد وعدم المصافحة بالأيدي أو المعانقة.

ويلتزم أفراد الكنترول بالحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الجميع دون استثناء من أول دخول الأعضاء مقر العمل حتى انتهاء اليوم وخروج الأعضاء بحيث لا دخل أو يخرج الأعضاء جماعات.

ونوه قطاع المعاهد، على أن الصلاة فردية وإن تؤدى في جماعة فلتكن في عدد قليل تتحقق به الجماعة ملتزمين بالمسافة الآمنة بين الأفراد، وعلى رؤساء الحجرات التنبيه على الأعضاء بأن يلتزم كل عضو بمتعلقاته الخاصة "كوب شاي، زجاجة مياه، فوطة، صابونة، أقلام".

ويحظر على المنتدبين بالكنترول استخدام المحمول بمقر لجنة النظام والمراقبة.
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