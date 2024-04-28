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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي: أقول لـ شيكابالا تصرف بشياكة وهذا تعليقي على أسامة نبيه

شيكابالا
شيكابالا

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يعتز بعلاقته القوية مع حسام عاشور  لاعب الفريق السابق ويتمنى له التوفيق في خطواته القادمة.

وأوضح حسام غالي عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : شيكابالا لاعب كبير وأتمنى أن يتصرف بشياكة أكثر ضد الجمهور لأن شارة القيادة مسئولية كبيرة.

وأكمل حسام غالي: أحمد فتحي صديقي وكنت أتمنى أن ينهي مسيرته داخل النادي الأهلي، ولكن كل شخص لديه أسباب لقراراته.

وأضاف: أسامة نبيه ؟ ربنا يعلم من على حق ومن على باطل.

وأشار أن العمل في النادي الأهلي صعب وهو ما يضع خالد بيبو مدير الكرة تحت ضغوط رهيبة في ظل المقارنة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ وهو أمر تحبه الجماهير وهو يقوم بدوره تماماً.

وأكمل: أبارك لمحمد عبدالمنعم الهدف الذي سجله واطلب منه أن يستمر في التركيز واتمنى ان يحرز الأهلي لقب البطولة.

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