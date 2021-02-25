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حوادث

شاهد.. الداخلية تضبط عصابة سرقت 30 سيارة من 3 محافظات

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
سدّدت أجهزة الأمن ضربة موجعه لعصابات سرقة السيارات ، حيث نجحوا فى الايقاع بأخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات .

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها .

 وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - 5 طلقات).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (30) واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية) .

 وبمناقشتهم قرروا إعادة عدد (11) سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية كما أرشدوا عن عدد (5) سيارات وكذا (14) شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى (4) من عملائهم بمنطقة باسوس بالقليوبية "سيئ النية " أمكن ضبطهم (تاجر خردة -سمكري سيارات – مالكى محال قطع غيار سيارات ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
شاهد.. الداخلية تضبط عصابة سرقت 30 سيارة من 3 محافظات
شاهد.. الداخلية تضبط عصابة سرقت 30 سيارة من 3 محافظات
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