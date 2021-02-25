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حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:24 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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إيهاب عمر
لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الشرقي . 


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الشرقي ووقوع حالة وفاة ومصابين.
 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ربع نقل ونصف نقل ونتج عن الحادث مصرع سائق السيارة النصف نقل، وتم نقله الى مشرحة مستشفى الايمان العام. كما اصيب " يوسف. و. ج" ٣٣ سائق السيارة الربع نقل و شقيقه " حنا"  ١١ سنة وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج.
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