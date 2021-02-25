مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الشرقي .









تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الشرقي ووقوع حالة وفاة ومصابين.



