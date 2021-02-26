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رياضة

الزمالك في الصدارة.. والمصري يطيح بـ الإهلي من المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:32 م
حسن العمدة
تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام منافسه المصري البورسعيدي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة. 

وأحرز أحمد ياسر ريان، هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، بعد أن سجل المصري هدفه الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .

وسقط بيراميدز فى فخ التعادل امس امام الجونة في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :

1- الزمالك 29 نقطة .
2- مصر المقاصة 23 نقطة .
3- المصري 22 نقطة .
4- الاهلي 21 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 21 تقطة .
6- بيراميدز 19 نقطة .
7- إنبي 19 نقطة .
8- سموحة 18 نقطة .
9- الاتحاد السكندري 18 نقطة .
10 - أسوان 17 نقطة .
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