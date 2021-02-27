رئيس كوكاكولا: نوفر جميع الإمكانات من أجل مواصلة الانتصارات

أكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا، أن الفريق يسير على الطريق الصحيح سواء على مستوى مباريات الممتاز ب او فى مباريات الكأس والذى وصل فيه الفريق لدور الستة عشر.





واشار رئيس النادى إلى أن فوز الفريق الاخير أمام السكة الحديد كان صعبا للغاية خاصة وأن فريق السكة لعب معنا من قبل فى الدور التمهيدى الاخير بالكأس وتعادلنا معه بدون اهداف قبل ان نفوز بركلات الترجيح.





واضاف اسماعيل ان مباراة الترسانة بعد غد الاحد ستكون صعبة وستكون فرصة قوية ان ننهى الدور الاول فى احد المراكز المتقدمة .





واكد رئيس كوكاكولا ان المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية ونمتلك لاعبين وجهاز فنى على اعلى مستوى ومجلس الادارة يوفر كافة الامكانيات من أجل مواصلة الانتصارات.





وشدد رئيس نادى كوكاكولا ، على اللاعبين ضرورة الاستمرار فى الروح والاداء الذى قدموه خلال مباراة السكة الاخيرة وعدم الافراط فى فرحة الفوز وان مباراة الشواكيش ستكون صعبة.





يذكر ان كوكاكولا يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة برصيد ٢٣ نقطه وفوز الفريق على الترسانة تجعله ينفرد بالمركز الثالث‎.



