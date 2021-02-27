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سيارات

كيا شريك محتمل مع أبل لتصنيع سيارات كهربائية ذاتية القيادة

السبت 27/فبراير/2021 - 06:06 ص
كيا
كيا
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اشرف عطية
نقل موقع Chosun Biz الكوري عن مصادر مطلعة بأن المفاوضات مستمرة بين ابل و كيا بِشأن التعاون في مجال تصنيع سيارات كهربائية مستقبلية ذاتية القيادة و ان النفي الرسمي حتي الان مقتصر على تطوير السيارات، وأن الطرفين مستعدين للتعاون في مجالات أخرى .

و رفض المتحدثون الرسميون لأبل وكيا التعليق على الخبر حاليا بشكل رسمي و علي اثر هذا الخبر ارتفعت أسهم كيا في تداولات الجمعة بالبورصة الكورية بعد تقارير كورية عن استمرار مفاوضات التعاون بين ابل الامريكية و كيا الكورية وتأتي التقارير بعد نفي كيا وهيونداي بشكل رسمي لإجراء محادثات تعاون مع أبل حول تطوير السيارات الكهربائية ذاتية القيادة .

انتشرت مؤخرًا أخبار وتقارير تؤكد احتمالية تعاون نيسان اليابانية مع أبل، من أجل تصنيع سيارتها ذاتية القيادة، كما توقع الخبراء أن تصريحات نيسان تشير إلى ترحيب الشركة اليابانية بالتعاون مع أبل لتصنيع سيارتها الجديدة ذاتية القيادة.


ليست نيسان هي المرشح الوحيد للتعاون مع أبل خلال الفترة القادمة، حيث إن التقارير كشفت عن دخول بي إم دبليو الألمانية، ضمن المرشحين للتعاون مع أبل من أجل صنع سيارتها ذاتية القيادة.

ولذلك سُئل منذ أيام ماكوتو أوتشيدا، المدير التنفيذي لشركة نيسان، عن احتمالية التعاون مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية، مجيبًا بأن نيسان تسعى لأخذ مبادرات جديدة والتعاون مع شركات تتميز بالحرفية والخبرة، مما يفتح المجال لفرص التعاون بين الطرفين.




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