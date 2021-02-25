كيا تزيح الستار عن موديل كرنفال 2022.. اكتشف المواصفات| صور

ومن المفترض أن يتم طرح السيارة كيا كرنفال 2022 بـ4 مستوسات : LX ،EX ،SX،SX .





ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة MPV الجديدة بالكامل في الربع الثاني من هذا العام ،ولم تفصح كيا أي معلومات جديدة عن السيارة ، سواء سعر أو استهلاكها للوقود.























