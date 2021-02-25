كيا تزيح الستار عن موديل كرنفال 2022.. اكتشف المواصفات| صور

كشفت شركة كيا الستار عن إطلاق سيارة كرنفال متعددة الأغراض، وتعتبر أول سيارة تباع في الولايات المتحدة الأمريكية، مع شعار كيا الجديد.
تستمد السيارة قوتها بمحرك V6،سعة 3.5 لتر، وهو مايجعله الأفضل في الفئة بقوة 290 حصان ، وهذا مايجعل هذه العناصر مزيجا استثنائيا من التصميم الحديث، والقدرة، والسلامة، والرفاهية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز شون يون إن كيا كارنفال موجودة بالولايات المتحدة لإثبات نفسها مرة أخرى ، كما أن من الممكن أنه تحطم الكثير من المبيعات ، وذلك بشخصيتها التي ممكن أن تحطم الاتفاقيات .
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذه الأسباب هي أول سيارة ترتدي بفخر شارة كيا الجديدة كليا ، وتعتبر إشارة جريئة للأشياء القادمة .
تستمد السيارة قوتها بمحرك V6،سعة 3.5 لتر، وهو مايجعله الأفضل في الفئة بقوة 290 حصان ، وهذا مايجعل هذه العناصر مزيجا استثنائيا من التصميم الحديث، والقدرة، والسلامة، والرفاهية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز شون يون إن كيا كارنفال موجودة بالولايات المتحدة لإثبات نفسها مرة أخرى ، كما أن من الممكن أنه تحطم الكثير من المبيعات ، وذلك بشخصيتها التي ممكن أن تحطم الاتفاقيات .
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذه الأسباب هي أول سيارة ترتدي بفخر شارة كيا الجديدة كليا ، وتعتبر إشارة جريئة للأشياء القادمة .
ومن المفترض أن يتم طرح السيارة كيا كرنفال 2022 بـ4 مستوسات : LX ،EX ،SX،SX .
ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة MPV الجديدة بالكامل في الربع الثاني من هذا العام ،ولم تفصح كيا أي معلومات جديدة عن السيارة ، سواء سعر أو استهلاكها للوقود.